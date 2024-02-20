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Заяц Харитон Васильевич

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Заяц Василий Степанович

Мать: Заяц София Павловна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-111
Рождение ребёнка
1868

Сын: Заяц Василий Харитонович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Тышлек София Харитоновна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1877

Сын: Заяц Федор Харитонович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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