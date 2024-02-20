Омельченко Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Михаил Алексеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Омельченко Алексей

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780

Сын: Омельченко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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