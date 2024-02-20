Сухонос Василий Федорович
Место рожденияРоссия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Сухонос Ульяна Никитина
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Сухонос Ульяна Никитина
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сухонос Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Сухонос Ирина Ивановна
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сухонос Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Сухонос Ирина Ивановна
Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухонос Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухонос Ульяна Никитина
Смерть
Неизвестно