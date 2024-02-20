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Сухонос Василий Федорович

Место рождения

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Сухонос Федор Андреевич

Мать: Сухонос Наталья Васильевна

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Сухонос Ульяна Никитина

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Сухонос Ульяна Никитина

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сухонос Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Сухонос Ирина Ивановна

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сухонос Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Сухонос Ирина Ивановна

Россия Полтавская губ.,Гадяченский уезд,Велико-Будищская волость с.Будищи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухонос Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухонос Ульяна Никитина

Смерть
Неизвестно
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