Федирченко (Дрозденко) Сидор Иванович
Место рождения
Дата рождения14.05.1808
Дата смерти18.05.1808
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1808
Отец: Федорченко Иван Федорович
Мать: Федорченко Василиса
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-L?i=730&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
18.05.1808
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9C2-L?i=69&cc=4133834&cat=1013792