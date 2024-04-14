Федирченко (Дрозденко) Сидор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедирченко (Дрозденко) Сидор Иванович

Федирченко (Дрозденко) Сидор Иванович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

14.05.1808

Дата смерти

18.05.1808

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1808

Отец: Федорченко Иван Федорович

Мать: Федорченко Василиса

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-L?i=730&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
18.05.1808
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9C2-L?i=69&cc=4133834&cat=1013792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close