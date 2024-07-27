Михайлова (Макаревич) Анна Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Макаревич) Анна Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1896 ст.

Отец: Макаревич Наум Петрович

Мать: Макаревич Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Яков Егорович

Крещение
11.05.1896 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1914 ст.

Сын: Михайлов Игнатий Яковлевич

Отец ребёнка: Михайлов Яков Егорович

Рождение ребёнка
01.05.1937

Дочь: Михайлова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Михайлов Яков Егорович

Место жительства
С 1959
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

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