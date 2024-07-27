Михайлова (Макаревич) Анна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1896 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
11.05.1896 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1914 ст.
Сын: Михайлов Игнатий Яковлевич
Отец ребёнка: Михайлов Яков Егорович
Рождение ребёнка
01.05.1937
Дочь: Михайлова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Михайлов Яков Егорович
Место жительства
С 1959
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область