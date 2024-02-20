Барьяхтар Савва Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения22.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1887
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-50,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
Неизвестно