Фити Федор Игнатьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
31.10.1883
Жена: Фити Елена Васильевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-126,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-4,
Смерть
Неизвестно