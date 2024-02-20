(Заяц) Матрена Васильевна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Заяц Василий Степанович
Мать: Заяц София Павловна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 122
Смерть
Неизвестно