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(Заяц) Матрена Васильевна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
1833

Отец: Заяц Василий Степанович

Мать: Заяц София Павловна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 122
Смерть
Неизвестно
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