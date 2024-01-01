Комкова Ульяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Комков Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Комков Антоний Михайлович
Отец ребёнка: Комков Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Комков Михаил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно