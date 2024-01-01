Комкова Ульяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комкова Ульяна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Комков Михаил Кириллович

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Комков Антоний Михайлович

Отец ребёнка: Комков Михаил Кириллович

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Комков Михаил Кириллович

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комков Михаил Кириллович

Смерть
Неизвестно
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