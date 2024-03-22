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Благинин Федор Сергеев

Место рождения

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Благинин Сергей Алексеев

Мать: Благинина Марина Иванова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Благинин Борис Федоров

Мать ребёнка: Благинина Анна Максимова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Благинин Савва Федоров

Мать ребёнка: Благинина Анна Максимова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Благинин Вавило Федоров

Мать ребёнка: Благинина Анна Максимова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Благинин Григорей Федоров

Мать ребёнка: Благинина Анна Максимова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Анна Максимова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1787
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