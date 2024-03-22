Благинин Федор Сергеев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Благинин Сергей Алексеев
Мать: Благинина Марина Иванова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Благинина Анна Максимова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Благинина Анна Максимова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Благинина Анна Максимова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Благинин Григорей Федоров
Мать ребёнка: Благинина Анна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благинина Анна Максимова
Место жительства
Неизвестно
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1787