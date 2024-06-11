Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1755 ст.
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1755 ст.
Отец: Тимофей Федорович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 6 возраст по нынешней ревизии (1782) - 25 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской обл... Показать все
Смерть
После 1782