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Коногорова Агата Михайловна
Коногорова Агата Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.2019
Пол
Женский
Отец
Коногоров Михаил Валерьевич
1977 г.р.
Мать
Коногорова (Дадуева) Ирина Иринчеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2019
Отец:
Коногоров Михаил Валерьевич
Мать:
Коногорова Ирина Иринчеевна
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