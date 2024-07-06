Чаплыгина (Малыхина) Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Чаплыгин Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Чаплыгин Ларион Тихонович
Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович
Смерть
Неизвестно