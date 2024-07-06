Чаплыгина (Малыхина) Дарья Алексеевна Около 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чаплыгина (Малыхина) Дарья Алексеевна

Место рождения

Нижняя Медведица, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Медведица, Курский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Тихон Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаплыгин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Чаплыгин Антон Тихонович

Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чаплыгин Петр Тихонович

Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чаплыгин Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чаплыгин Ларион Тихонович

Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чаплыгин Архип Тихонович

Отец ребёнка: Чаплыгин Тихон Маркович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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