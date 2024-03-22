Полякова (Ремезова) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Ремезова) Матрена Васильевна

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

20.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1859

Отец: Ремезов Василий Демидович

Мать: Ремезова Фекла Павловна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Крещение
22.03.1859 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Крёстные: Нижегородской губернии Упр... (неразборчиво) волости с. Крит крестьянин Кормаев и с. Шалоболино крестьянина Аристарха Мельникова жена Мария Яковлевна
Бракосочетание
27.01.1880 ст.

Муж: Поляков Игнат Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.05.1881

Дочь: Полякова Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.08.1886 ст.

Дочь: Наталия Игнатьевна

Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.01.1890 ст.

Дочь: Полякова Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич

Рождение ребёнка
03.11.1892 ст.

Сын: Поляков Афанасий Игнатьевич

Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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