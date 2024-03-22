Полякова (Ремезова) Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1859
Отец: Ремезов Василий Демидович
Мать: Ремезова Фекла Павловна
Крещение
22.03.1859 ст.
Крёстные: Нижегородской губернии Упр... (неразборчиво) волости с. Крит крестьянин Кормаев и с. Шалоболино крестьянина Аристарха Мельникова жена Мария Яковлевна
Бракосочетание
27.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
10.05.1881
Дочь: Полякова Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.08.1886 ст.
Дочь: Наталия Игнатьевна
Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.01.1890 ст.
Дочь: Полякова Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.11.1892 ст.
Сын: Поляков Афанасий Игнатьевич
Отец ребёнка: Поляков Игнат Игнатьевич
Смерть
Неизвестно