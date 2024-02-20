Чекарамит Афанасий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекарамит Афанасий Афанасьевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
09.11.1912

Жена: Чекарамит Мария Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-50,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-13,кадр-51.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекарамит Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекарамит Борис Афанасьевич

Мать ребёнка: Чекарамит Мария Дмитриевна

Смерть
1983
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