(Шерварли) Христина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шерварли) Христина Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

21.06.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1911

Отец: Шерварли Николай Иванович

Мать: Вера Антоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-94,зап.-51
Смерть
Неизвестно
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-29,зап.-57
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