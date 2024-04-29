Воробейчик (Каждан) Фейга Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1897
Дата смерти29.05.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1897
Отец: Каждан Самсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гугик (Воробейчик) Фрида Нахмановна (Наумовна)
Отец ребёнка: Воробейчик Нахман (Наум) Янкелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1926
Сын: Воробейчик Яков Наумович (Нахманович)
Отец ребёнка: Воробейчик Нахман (Наум) Янкелевич
Смерть
29.05.1977