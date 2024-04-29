Воробейчик (Каждан) Фейга Самсоновна 26.01.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробейчик (Каждан) Фейга Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1897

Дата смерти

29.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1897

Отец: Каждан Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гугик (Воробейчик) Фрида Нахмановна (Наумовна)

Отец ребёнка: Воробейчик Нахман (Наум) Янкелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробейчик Нахман (Наум) Янкелевич

Рождение ребёнка
15.09.1926

Сын: Воробейчик Яков Наумович (Нахманович)

Отец ребёнка: Воробейчик Нахман (Наум) Янкелевич

Смерть
29.05.1977

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