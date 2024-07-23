Коняев Яков Леонтьевич
Место рожденияг.Омск
Дата рождения14.01.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.?
Мать ребёнка: Коняева Лидия Герриховна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коняева Лидия Герриховна
Рождение ребёнка
23.05.1983
Дочь: Косицина Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Коняева Лидия Герриховна