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Коняев Яков Леонтьевич

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Место рождения

г.Омск

Дата рождения

14.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ФЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.?

Сын: Коняев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Коняева Лидия Герриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коняева Лидия Герриховна

Рождение ребёнка
23.05.1983

Дочь: Косицина Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Коняева Лидия Герриховна

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