Паршина (Самсонова) Александра Ивановна
Место рожденияс. Шатилово Платановский район Тамбовская область
Дата рождения27.03.1920
Дата смерти06.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1920
с. Шатилово Платановский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1937
Дочь: Паршина Нина Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.05.1947
Дочь: Степанова (Паршина) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1949
Дочь: Афанасьева (Паршина) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дульдурга, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.09.1952
Сын: Паршин Владислав Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1956
Дочь: Шостак (Паршина) Галина Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.2008