Паршина (Самсонова) Александра Ивановна 27.03.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Паршина (Самсонова) Александра Ивановна

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Место рождения

с. Шатилово Платановский район Тамбовская область

Дата рождения

27.03.1920

Дата смерти

06.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1920

Отец: Самсонов Иван Федорович

Мать: Самсонова (Самсонова) Анна Тихоновна

с. Шатилово Платановский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.11.1937

Дочь: Паршина Нина Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.05.1947

Дочь: Степанова (Паршина) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1949

Дочь: Афанасьева (Паршина) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дульдурга, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.09.1952

Сын: Паршин Владислав Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.04.1956

Дочь: Шостак (Паршина) Галина Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
06.06.2008
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край

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