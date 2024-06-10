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Рассказова Евдокия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассказов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Рассказова (Рассказова) Маремьяна Алексеева

Отец ребёнка: Рассказов Алексей Иванов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Рассказова (Рассказова) Фекла Алексеева

Отец ребёнка: Рассказов Алексей Иванов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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