Рассказова Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Рассказова (Рассказова) Маремьяна Алексеева
Отец ребёнка: Рассказов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Рассказова (Рассказова) Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Рассказов Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно