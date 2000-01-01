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Жулега Сергей Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Жулега Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Жулега Михайло Сергеев

Мать ребёнка: Жулега Лукерья Лукьянова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Жулега Михайло Сергеев

Мать ребёнка: Жулега Лукерья Лукьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулега Тарас Сергеев

Мать ребёнка: Жулега Лукерья Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Лукерья Лукьянова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1807
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