Жулега Сергей Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Жулега Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Жулега Лукерья Лукьянова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Жулега Лукерья Лукьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулега Тарас Сергеев
Мать ребёнка: Жулега Лукерья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Лукерья Лукьянова
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1807