Иван Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Стефанов

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.02.1791 ст.

Дата смерти

28.08.1863 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1792 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Около 1828 г.р.
1828 г.р.
Около 1842 г.р.
Около 1848 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Мокеева

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Агриппина Егорова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Агриппина Егорова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Савва Иванов

Мать ребёнка: Надежда Мокеева

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Савва Иванов

Мать ребёнка: Агриппина Егорова

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Надежда Мокеева

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Надежда Мокеева

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.08.1863 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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