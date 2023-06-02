Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения21.02.1791 ст.
Дата смерти28.08.1863 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Мокеева
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Савва Иванов
Мать ребёнка: Надежда Мокеева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Савва Иванов
Мать ребёнка: Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Надежда Мокеева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Надежда Мокеева
Смерть
28.08.1863 ст.