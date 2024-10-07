Перевозчикова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1897
Дочь: (Перевозчикова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
22.01.1901
Дочь: (Перевозчикова) Ксения Павловна
Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
25.05.1907
Сын: Перевозчиков Иван Павлович
Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
05.11.1908
Сын: Перевозчиков Михаил Павлович
Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1917
Дочь: (Перевозчикова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно