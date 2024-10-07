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Перевозчикова Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
02.06.1897

Дочь: (Перевозчикова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1901

Дочь: (Перевозчикова) Ксения Павловна

Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1907

Сын: Перевозчиков Иван Павлович

Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1908

Сын: Перевозчиков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1917

Дочь: (Перевозчикова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Перевозчиков Павел Григорьевич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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