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Печенкина Елена Витальевна
Печенкина Елена Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1993
Пол
Женский
Отец
Печенкина Виталий Владимирович
1963 г.р.
Мать
Печенкина (Немова) Марина Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1993
Отец:
Печенкина Виталий Владимирович
Мать:
Печенкина Марина Николаевна
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