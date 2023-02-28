Юдин Авраамий (Абрам) Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Авраамий (Абрам) Корнилович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

14.08.1889

Дата смерти

?.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889

Отец: Юдин Корнилий Васильевич

Мать: Юдина Прасковья Матвеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1919

Дочь: Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Юдина Евлампия Реброва

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.05.1922

Сын: Юдин Вов Семен Абрамович

Мать ребёнка: Юдина Евлампия Реброва

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1929

Сын: Юдин Александр Абрамович

Мать ребёнка: Юдина Евлампия Реброва

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Евлампия Реброва

Смерть
?.08.1971
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