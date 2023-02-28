Юдин Авраамий (Абрам) Корнилович
Место рождения
Дата рождения14.08.1889
Дата смерти?.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889
Рождение ребёнка
03.12.1919
Дочь: Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Юдина Евлампия Реброва
Рождение ребёнка
?.05.1922
Мать ребёнка: Юдина Евлампия Реброва
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Юдина Евлампия Реброва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Евлампия Реброва
Смерть
?.08.1971