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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Умнов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Умнов Яков Вакхович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Умнов Яков Вакхович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Александрова Ефимия Умнова
Отец ребёнка: Умнов Яков Вакхович
Смерть
Неизвестно