Тышлек Чалиш (Барабаш) Христина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Чалиш (Барабаш) Христина Алексеевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Барабаш Алексей Трандафилович

Мать: Барабаш Елизавета Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
28.10.1896

Муж: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-146,зап-13,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
27.03.1898

Дочь: Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.03.1900

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.08.1902

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.03.1907

Дочь: Стефанида Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.07.1909

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-158,зап.-52,ГАДО,Ф - 426 - 1-11
Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Тышлек Чалиш Христофор Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Евдокимович / Якимович /

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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