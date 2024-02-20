Шерварли Дмитрий Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения08.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1913
Отец: Шерварли Савва Власович
Мать: Шерварли Мария Яковлевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-93,зап.-55
Смерть
Неизвестно