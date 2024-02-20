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Шерварли Дмитрий Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

08.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1913

Отец: Шерварли Савва Власович

Мать: Шерварли Мария Яковлевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-93,зап.-55
Смерть
Неизвестно
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