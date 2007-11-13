Демакова (Вишнякова) (Вишнякова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демакова (Вишнякова) (Вишнякова) Анна Матвеевна

Место рождения

Бабровщина Кировская обл

Дата рождения

01.11.1913

Дата смерти

13.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913

Отец: Вишняков Матвей

Мать: не указана

Бабровщина Кировская обл
Рождение ребёнка
22.11.1944

Дочь: Короткова (демакова) Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
06.07.1953

Дочь: Куртий (демакова) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демаков Борис Андреевич

Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудина (демакова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демаков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Микадзе (демакова) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демаков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (демакова) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демаков Андрей Ефимович

Смерть
13.11.2007
Свердловская, Россия
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