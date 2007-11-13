Демакова (Вишнякова) (Вишнякова) Анна Матвеевна
Место рожденияБабровщина Кировская обл
Дата рождения01.11.1913
Дата смерти13.11.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913
Отец: Вишняков Матвей
Бабровщина Кировская обл
Рождение ребёнка
22.11.1944
Дочь: Короткова (демакова) Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
06.07.1953
Дочь: Куртий (демакова) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудина (демакова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демаков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микадзе (демакова) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (демакова) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Демаков Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.2007
Свердловская, Россия