Балабан Павел Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1848
Отец: Балабан Савва Павлович
Мать: Балабан Анна Саввична
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
20.03.1881
Дочь: Матрена Павловна
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно