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Балабан Павел Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Балабан Савва Павлович

Мать: Балабан Анна Саввична

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1876

Сын: Балабан Николай Павлович

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1878

Сын: Балабан Иван Павлович

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
20.03.1881

Дочь: Матрена Павловна

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1884

Сын: Балабан Савва Павлович

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1885

Сын: Балабан Федор Павлович

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1888

Сын: Балабан Георгий Павлович

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1890

Сын: Балабан Лазарь Павлович

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: Балабан Елизавета Георгиевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балабан Елизавета Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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