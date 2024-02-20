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Романько Марк Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Романько Иван Ефимович

Мать: Романько Евгения Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
30.10.1909

Жена: Романько Елизавета Никифоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1910

Сын: Романько Павел Маркович

Мать ребёнка: Романько Елизавета Никифоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Романько Илья Маркович

Мать ребёнка: Романько Елизавета Никифоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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