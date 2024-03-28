хунерих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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хунерих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

420

Дата смерти

23.12.484

Пол

Мужской

Отец

389 г.р.

Мать

Не указана

Жена

439 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
420

Отец: гейхерих

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: хильдерих

Мать ребёнка: евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: евдокия

Смерть
23.12.484
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