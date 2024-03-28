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хунерих
хунерих
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
420
Дата смерти
23.12.484
Пол
Мужской
Отец
гейхерих
389 г.р.
Мать
Не указана
Жена
евдокия
439 г.р.
Дети
хильдерих
Добавил:
СГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
420
Отец:
гейхерих
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
хильдерих
Мать ребёнка:
евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
евдокия
Смерть
23.12.484
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