Туховский Иосиф Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туховский Иосиф Романович

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Место рождения

с. Голеши Голешигской волости Петраковского уезда и губернии (Польша).

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

14.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Голеши Голешигской волости Петраковского уезда и губернии (Польша).
Рождение ребёнка
06.06.1927

Сын: Туховский Петр Иосифович

Мать ребёнка: Туховская Евдокия Васильевна

Деменка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
14.09.1937
Гомель, Гомельская область
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