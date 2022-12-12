Туховский Иосиф Романович
Место рожденияс. Голеши Голешигской волости Петраковского уезда и губернии (Польша).
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти14.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Голеши Голешигской волости Петраковского уезда и губернии (Польша).
Рождение ребёнка
06.06.1927
Мать ребёнка: Туховская Евдокия Васильевна
Деменка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
14.09.1937
Гомель, Гомельская область