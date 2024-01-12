Кошмелёва (Кармадонова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошмелёва (Кармадонова) Анна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошмелёв Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
20.01.2004

Дочь: Кошмелёва Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кошмелёв Николай Сергеевич

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
08.04.2009

Сын: Кошмелёв Роман Николаевич

Отец ребёнка: Кошмелёв Николай Сергеевич

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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