Кошмелёва (Кармадонова) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.2004
Дочь: Кошмелёва Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кошмелёв Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
08.04.2009
Сын: Кошмелёв Роман Николаевич
Отец ребёнка: Кошмелёв Николай Сергеевич