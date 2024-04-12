Воинкова (Тюленева) Параскева Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти08.08.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Тюленев Василий
Мать: Тюленева Марья Иванова
Бракосочетание
19.01.1828
Муж: Воинков Павел Козмин
Рождение ребёнка
24.07.1828
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин
Рождение ребёнка
03.04.1830
Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин
Рождение ребёнка
24.09.1832
Дочь: Фекла Павлова
Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин
Рождение ребёнка
01.01.1835
Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин
Рождение ребёнка
01.01.1835
Дочь: Анисия Павлова
Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин
Смерть
08.08.1840
Причина смерти: от чахотки