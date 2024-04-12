Воинкова (Тюленева) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Тюленева) Параскева Васильева

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Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

08.08.1840

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Тюленев Василий

Мать: Тюленева Марья Иванова

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1828

Муж: Воинков Павел Козмин

Рождение ребёнка
24.07.1828

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1830

Сын: Воинков Никита Павлов

Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1832

Дочь: Фекла Павлова

Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1835

Сын: Воинков Василий Павлов

Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1835

Дочь: Анисия Павлова

Отец ребёнка: Воинков Павел Козмин

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
08.08.1840
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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