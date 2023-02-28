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Штырлов Георгий Петрович

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
20.10.1875

Жена: Штырлова Марфа Верещагина

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1881

Дочь: Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Штырлова Марфа Верещагина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1884

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Штырлова Марфа Верещагина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1894

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Штырлова Марфа Верещагина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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