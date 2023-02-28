Штырлов Георгий Петрович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1875
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1881
Дочь: Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Штырлова Марфа Верещагина
Рождение ребёнка
21.02.1884
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Штырлова Марфа Верещагина
Рождение ребёнка
24.03.1894
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Штырлова Марфа Верещагина
Смерть
Неизвестно