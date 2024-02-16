Коновалова (Паньшина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чигвинцева) Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Вячеслав
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Вячеслав
Рождение ребёнка
19.11.2021
Сын: Коновалов Денис Вячеславович
Отец ребёнка: Коновалов Вячеслав