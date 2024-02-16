Коновалова (Паньшина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Паньшина) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чигвинцева) Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Вячеслав

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Вячеслав

Рождение ребёнка
19.11.2021

Сын: Коновалов Денис Вячеславович

Отец ребёнка: Коновалов Вячеслав

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