Макаров Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.2009
Дочь: Макарова Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
21.01.2011
Дочь: Макарова Марина Константиновна
Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна