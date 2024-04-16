Макаров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
20.01.2009

Дочь: Макарова Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
21.01.2011

Дочь: Макарова Марина Константиновна

Мать ребёнка: Макарова Елена Владимировна

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