Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Белов Стефан Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ефим Алексеев

Мать ребёнка: Авдотья Козьмина

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Козьмина

Смерть
Неизвестно
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