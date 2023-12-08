Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ефим Алексеев
Мать ребёнка: Авдотья Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Козьмина
Смерть
Неизвестно