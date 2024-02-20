Левтеров Алексей Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевтеров Алексей Харлампиевич

Левтеров Алексей Харлампиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1907

Дата смерти

10.05.1983

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1907

Отец: Левтеров Харлампий Георгиевич

Мать: Левтерова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
10.05.1983
Похороны
Неизвестно
Кладбище Правобережное, Магнитогорск, Россия (Magnitogorsk, Russia)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close