Ленина Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.
Отец: Василий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Машкинская Горка, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Ленин Егор Матвеевич
Отец ребёнка: Ленин Матвей Сергеевич
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Ленин Лаврентий Матвеевич
Отец ребёнка: Ленин Матвей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Отец ребёнка: Ленин Матвей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Ленин Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Ленин Матвей Сергеевич
Смерть
Неизвестно