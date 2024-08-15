Ленина Наталья Васильевна Около 1736 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ленина Наталья Васильевна

Место рождения

Тарасиха, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Около 1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1693 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.

Отец: Василий Михайлович

Мать: не указана

Тарасиха, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленин Матвей Сергеевич

Машкинская Горка, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Ленин Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Ленин Матвей Сергеевич

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Ленин Лаврентий Матвеевич

Отец ребёнка: Ленин Матвей Сергеевич

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Ленин Евдоким Матвеевич

Отец ребёнка: Ленин Матвей Сергеевич

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Ленин Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Ленин Матвей Сергеевич

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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