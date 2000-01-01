Катаев Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катаева Таисья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Катаева Таисья Васильевна
Смерть
?.04.1991