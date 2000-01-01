Катаев Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Иван Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катаева Таисья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катаева Таисья Васильевна

Смерть
?.04.1991
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