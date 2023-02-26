Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Игнатий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Михайлов
Рождение ребёнка
21.03.1887
Сын: Захарий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Михайлов
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимий Михайлов
Смерть
Неизвестно