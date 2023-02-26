Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Игнатий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Михайлов

Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Захарий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Михайлов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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