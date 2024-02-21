Войнова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1899
Дата смерти18.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1918
Рождение ребёнка
24.05.1940
Смерть
18.10.1978