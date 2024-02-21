Войнова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойнова Евдокия Васильевна

Войнова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1899

Дата смерти

18.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войнов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
?.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
24.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Пётр Семёнович

Смерть
18.10.1978

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