Федор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Михайлов

Федор Михайлов

Место рождения

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1717 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: Михаил

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Александр Федоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1762
Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.