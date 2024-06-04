Федор Михайлов
Место рождениядер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: Михаил
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Александр Федоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1762