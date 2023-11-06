Сысоева Федора Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1814 по 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.04.1841 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1844 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Савелий Мефодьевич
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1848 ст.
Дочь: Сысоева Мария Савельевна
Отец ребёнка: Сысоев Савелий Мефодьевич
Рождение ребёнка
13.06.1850
Сын: Сысоев Трифиллий Савельевич
Отец ребёнка: Сысоев Савелий Мефодьевич
Рождение ребёнка
17.04.1853
Отец ребёнка: Сысоев Савелий Мефодьевич
Смерть
Неизвестно