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Сысоева Федора Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1814 по 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1814 по 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1841 ст.

Муж: Сысоев Савелий Мефодьевич

Рождение ребёнка
07.03.1844 ст.

Сын: Сысоев Ефрем Савельевич

Отец ребёнка: Сысоев Савелий Мефодьевич

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1848 ст.

Дочь: Сысоева Мария Савельевна

Отец ребёнка: Сысоев Савелий Мефодьевич

Рождение ребёнка
13.06.1850

Сын: Сысоев Трифиллий Савельевич

Отец ребёнка: Сысоев Савелий Мефодьевич

Рождение ребёнка
17.04.1853

Сын: Сысоев Семен Савельевич

Отец ребёнка: Сысоев Савелий Мефодьевич

Смерть
Неизвестно
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