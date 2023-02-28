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Кочеткова Анна Григорьевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Кочетков Петр Никифорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кочетков Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Никифорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кочетков Василий Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Никифорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Кочетков Петр Никифорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Петр Никифорович

Смерть
Неизвестно
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