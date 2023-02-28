Кочеткова Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Кочетков Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Кочетков Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кочетков Василий Петрович
Отец ребёнка: Кочетков Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Кочетков Петр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно