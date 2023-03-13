Плеханова Акшенцева Офимья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акшинцевъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плехановъ Федотъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Плехановъ Осипъ
Отец ребёнка: Плехановъ Федотъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Плеханова) Василиса
Отец ребёнка: Плехановъ Федотъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Акшинцева) Евгенья
Отец ребёнка: Акшинцевъ Никита
Рождение ребёнка
1793
Сын: Акшинцевъ Гаврила
Отец ребёнка: Акшинцевъ Никита