Плеханова Акшенцева Офимья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова Акшенцева Офимья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.
1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшинцевъ Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехановъ Федотъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Плехановъ Осипъ

Отец ребёнка: Плехановъ Федотъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Плеханова) Василиса

Отец ребёнка: Плехановъ Федотъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Акшинцева) Евгенья

Отец ребёнка: Акшинцевъ Никита

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Акшинцевъ Гаврила

Отец ребёнка: Акшинцевъ Никита

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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