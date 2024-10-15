Никифорова ? (Шевелева) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Шевелев Григорий Тимофеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1763
Интернет-ресурс | https://forum.vgd.ru/post/4096/140573/p4424903.htm?hlt=%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8#pp4424903
Смерть
Неизвестно