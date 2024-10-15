Никифорова ? (Шевелева) Пелагея Григорьевна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифорова ? (Шевелева) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1724 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Шевелев Григорий Тимофеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Агарак, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
1763
Агарак, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Интернет-ресурс | https://forum.vgd.ru/post/4096/140573/p4424903.htm?hlt=%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8#pp4424903
Смерть
Неизвестно

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