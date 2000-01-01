Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1911

Дата смерти

24.07.1911

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1911

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
24.07.1911
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